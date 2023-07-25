В Волгоградской области за сутки лишили прав 15 пьяных водителей

Автомобилистам напоминают об административной ответственности Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

За минувшие сутки на дорогах Волгоградской области задержали и лишили прав 15 нетрезвых водителей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, сотрудники Госавтоинспекции регулярно проверяют автомобилистов на дорогах и напоминают о необходимости соблюдать правила, ведь это может стоить как самим нарушителям, так и другим участникам дорожного движения жизни.

- Все водители незамедлительно были отстранены от управления, транспорт помещен на специализированные стоянки. В отношении нарушителей составлены административные материалы, которые направлены на рассмотрение с районные суды, - уточнили в полиции региона.

Напомним, согласно статье 12.26 КоАП, нарушителям грозит лишение прав сроком до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.