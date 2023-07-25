Под Волгоградом похоронят погибшего в зоне проведения СВО Никиту Кочубея

Бойца похоронят на родной земле Фото: Александр ГЛУЗ

Сегодня, 25 июля, в городе Жирновск Волгоградской области простятся с бойцом отряда «Шторм Z» Никитой Кочубеем. Молодой человек погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава Жирновского муниципального района Александр Шевченко в своем телеграм-канале.

- Никита Павлович Кочубей 1999 года рожденияпогиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, - сообщил глава Жирновска.

Церемония прощания с Никитой Кочубеем состоится в 14.00 на центральном кладбище Жирновска.

Редакция «КП-Волгоград» скорбит вместе с родными и близкими погибшего бойца и приносит глубочайшие соболезнования.