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НовостиОбщество25 июля 2023 10:14

Под Волгоградом похоронят погибшего в зоне проведения СВО Никиту Кочубея

Бойца отряда «Шторм Z» похоронят в Жирновском районе
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Бойца похоронят на родной земле

Бойца похоронят на родной земле

Фото: Александр ГЛУЗ

Сегодня, 25 июля, в городе Жирновск Волгоградской области простятся с бойцом отряда «Шторм Z» Никитой Кочубеем. Молодой человек погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава Жирновского муниципального района Александр Шевченко в своем телеграм-канале.

- Никита Павлович Кочубей 1999 года рожденияпогиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, - сообщил глава Жирновска.

Церемония прощания с Никитой Кочубеем состоится в 14.00 на центральном кладбище Жирновска.

Редакция «КП-Волгоград» скорбит вместе с родными и близкими погибшего бойца и приносит глубочайшие соболезнования.