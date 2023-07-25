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НовостиОбщество25 июля 2023 9:47

МЧС: в Волгоградской области 25 июля ожидается град

Спасатели объявили штормовое предупреждение
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Во вторник по области прогнозируется град

Во вторник по области прогнозируется град

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области до конца суток ожидаются сложные погодные условия, из-за чего спасатели объявили штормовое предупреждение. 25 июля в отдельных районах региона ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром со скоростью до 20-25 метров в секунду. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В непогоду могут падать ветки и деревья, поврежденные кровли, рекламные и другие шаткие конструкции. Волгоградцев просят быть осторожными.

- Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. Воздержитесь от выхода на акваторию на маломерном судне, - обратились к жителям области в спасательном ведомстве.

Напомним, в Волгограде уже прошел ливень с грозой 25 июля. Дороги и тротуары сильный дождь превратил в реки.