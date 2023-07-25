Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2023 8:57

Под Волгоградом простились с погибшим в СВО 23-летним сиротой Денисом Евлоевым

Молодой человек попал на службу во время частичной мобилизации
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Бойца похоронили на его родной земле

Бойца похоронили на его родной земле

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Волгоградской области похоронили 23-летнего Дениса Евлоева, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Суровикинского района, откуда был родом боец.

Денис прошел срочную службу в Вооруженных силах, принимал участие в параде Победы в Волгограде. На службу был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. При жизни был награжден медалью «За отвагу».

Похоронили бойца на родной земле, в хуторе Новомаксимовский Суровикинского района рядом с его матерью.