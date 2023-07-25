Под Волгоградом простились с погибшим в СВО 23-летним сиротой Денисом Евлоевым

Бойца похоронили на его родной земле Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Волгоградской области похоронили 23-летнего Дениса Евлоева, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Суровикинского района, откуда был родом боец.

Денис прошел срочную службу в Вооруженных силах, принимал участие в параде Победы в Волгограде. На службу был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. При жизни был награжден медалью «За отвагу».

Похоронили бойца на родной земле, в хуторе Новомаксимовский Суровикинского района рядом с его матерью.