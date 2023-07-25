На острове под Волгоградом рецидивист напал на супружескую пару и был ранен

Мужчину доставили в больницу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В жуткой истории, которая произошла 24 июля на острове Денежном в Среднеахтубинском районе, разбираются полицейские. 43-летний мужчина избил супружескую пару и сам был ранен. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, участники конфликта познакомились во время отдыха. Ссора случилась во время застолья. Внезапно рецидивист набросился на мужчину и женщину.

- В какой-то момент супруг, взяв нож, нанес им оппоненту множественные удары. После этого они с гражданской супругой на лодке покинули остров, - уточнили в полиции региона.

В итоге сам нападавший, который смог позвонить родным, оказался в больнице с колото-резаными ранениями грудной и брюшной полостей. Полицейские задержали подозреваемого.

- Собранные по данному факту материалы переданы в следственные органы, - уточнили в полиции региона.