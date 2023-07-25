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НовостиОбщество25 июля 2023 8:54

Александр Хирург Залдастанов прибыл в Волгоград для подготовки байк-шоу

Лидер мотоклуба Ночные Волки проедет по маршруту мотопарада
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В Волгограде началась подготовка к байк-шоу. Фото: Аркадий Земцов

В Волгограде началась подготовка к байк-шоу. Фото: Аркадий Земцов

В Волгограде 12 августа 2023 года пройдет грандиозное байк-шоу Сталинград. Для подготовки площадки, обсуждения маршрута мотопарада и прочих нюансов 25 июля в город-герой приехал лидер мотоклуба Ночные Волки Александр Хирург Залдастанов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мотоклубе.

- Александр уже в городе. Он проедет по маршруту мотопарада с представителями администрации, - рассказал корреспонденту volgograd.kp.ru Аркадий Земцов.

Известно, что мотоциклисты днем 12 августа 2023 поедут от площади Дзержинского через Мамаев курган и ж/д вокзал к музею-панораме «Сталинградская битва», где пройдет кульминация байк-шоу Сталинград. В программе – концерт известных рок-групп. Специальный гость – Юлия Чичерина. Подробнее.