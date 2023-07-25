Под Волгоградом 16-летний мотоциклист без прав пострадал в ДТП

Пострадал подросток. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 24 июля, в Волгоградской области в результате ДТП пострадал 16-летний подросток. Примерно в 21.20 вечера школьник катался на отцовском мотоцикле по Жирновску. Водительских прав у несовершеннолетнего не было. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в мотоциклиста врезалась машина.

- 40-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2101», напротив дома №2б по улице 35 лет Победы при повороте совершил столкновение с мотоциклом, под управлением 16-летнего подростка, не имеющим водительских прав, - уточнили в полиции региона.

Мотоциклисту вызвали скорую. Ему оказали необходимую помощь на месте происшествия, затем госпитализировали в медучреждение.