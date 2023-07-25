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НовостиОбщество25 июля 2023 7:47

Волгоградец на обещаниях жениться заработал 3 млн рублей

Мужчина просил в долг у одиноких подруг, которых обещал взять в жены
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Решение суда в законную силу не вступило

Решение суда в законную силу не вступило

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Волжский городской суд огласил приговор местному жителю за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина покорял сердце одиноких женщин, обещал на них жениться, но в итоге пропадал. При этом у подруг он брал деньги в долг. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Фото: прокуратура Волгоградской области

Фото: прокуратура Волгоградской области

- Фигурант уголовного дела в период с ноября 2017 года по февраль 2021 года вступал в доверительные отношения с одинокими женщинами, которых через определенное время просил одолжить ему денежные средства, обещая при этом жениться, - отметили в прокуратуре.

Женщины оказывались без денег и свадьбы. Волжанин в общей сумме похитил свыше 3 миллионов рублей. Вину он признал частично.

Суд наказал несостоявшегося жениха лишением свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.