2217 человека пострадали от клещей в Волгоградской области

Клещи распространяют огромное количество инфекционных заболеваний Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области с начала 2023 года за помощью к врачам из-за укусов клещей обратилось 2217 человек. Только за минувшую неделю от укусов клещей пострадали164 жителей региона. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

Вместе с укусами клещи переносят такие опасные инфекционные заболевания как крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз и туляремия.

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали 9 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом в Волгограде, в Камышинском, Суровикинском и Урюпинском районах Волгоградской области. Клещевой вирусный энцефалит также обнаружился у гостя из Челябинской области.