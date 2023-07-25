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НовостиЭкономика25 июля 2023 7:17

Работу в IT и нефтегазовой отрасли считают самой престижной жители Волгоградской области

Волгоградцы назвали сферы, где хотели бы работать
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Сферу IT волгоградцы считают самой престижной

Сферу IT волгоградцы считают самой престижной

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

У жителей Волгоградской области поинтересовались, какие сферы они считают наиболее престижными для работы, а какие наоборот наименее привлекательные. Результаты опроса были сопоставлены с аналогичным исследованием 2020 года, рассказали сайту volgograd.kp.ru аналитики hh.ru.

Волгоградцы самой престижной работой в 2023 году назвали IT, об этом высказались 47% респондентов. На втором месте оказалась нефтегазовая отрасль (40%), которая в 2020 году, по мнению жителей области, была наиболее престижной. Также в пятерку вошли государственные организации (29%), финансовый сектор (25%) и строительство (22%).

Сфера ЖКХ оказалась наименее престижной у волгоградцев, таковой ее назвали 47% участников опроса. 33% жителей региона не лучшего мнения о сфере розничной торговли, 24% - о работе в гостиницах, ресторанах, общепите, 22% - о госорганизациях, 20% - о сфере продуктов питания.

- Интересно, что в Волгоградской области государственный сектор попал сразу и в ТОП-5 самых престижных и в ТОП-5 наименее престижных сфер, - подчеркнула аналитик hh.ru Юг Анастасия Кабинова.