Работу в IT и нефтегазовой отрасли считают самой престижной жители Волгоградской области

Сферу IT волгоградцы считают самой престижной Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

У жителей Волгоградской области поинтересовались, какие сферы они считают наиболее престижными для работы, а какие наоборот наименее привлекательные. Результаты опроса были сопоставлены с аналогичным исследованием 2020 года, рассказали сайту volgograd.kp.ru аналитики hh.ru.

Волгоградцы самой престижной работой в 2023 году назвали IT, об этом высказались 47% респондентов. На втором месте оказалась нефтегазовая отрасль (40%), которая в 2020 году, по мнению жителей области, была наиболее престижной. Также в пятерку вошли государственные организации (29%), финансовый сектор (25%) и строительство (22%).

Сфера ЖКХ оказалась наименее престижной у волгоградцев, таковой ее назвали 47% участников опроса. 33% жителей региона не лучшего мнения о сфере розничной торговли, 24% - о работе в гостиницах, ресторанах, общепите, 22% - о госорганизациях, 20% - о сфере продуктов питания.

- Интересно, что в Волгоградской области государственный сектор попал сразу и в ТОП-5 самых престижных и в ТОП-5 наименее престижных сфер, - подчеркнула аналитик hh.ru Юг Анастасия Кабинова.