В Волгограде енот с оторванными хвостом и ушами идет на поправку

Еноту гораздо лучше. Фото: скрин с видео https://vk.com/dinoclub

Волонтеры приюта «Дино» в Волгоградской области выхаживают енота по кличке Тема, которому оторвали хвост и уши. Раньше животное содержалось одном из кафе города-героя для развлечения посетителей. Отношение было настолько жестоким, что зоозащитники вызволили несчастного узника в ужасном состоянии - он закрывал мордочку лапками, страдал от кошмарных ран и, похоже, не верил в спасение.

Но сегодня Тема чувствует себя гораздо лучше. Его раны обработали, ветеринары проводят лечение. Сам енот уже не боится, выходит из своего домика, гуляет по вольеру и даже пытается прыгать. У него хороший аппетит.

Неравнодушные волгоградцы очень переживают за судьбу Темы и помогают чем могут, чтобы енот как можно скорее вернулся к полноценной жизни.