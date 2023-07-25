В реку под Волгоградом выпустили 1,5 тыс. мальков осетра

Ежегодно в водоемы региона выпускают около 10 млн мальков. Фото: пресс-служба АВО.

Жители Волгоградской области активно участвуют в экологической акции и выпускают в Волгу мальков русского осетра. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, накануне более ста участников пополнили биоресурсы реки на 1,5 тысячи мальков. Вообще ежегодно волгоградцы выпускают в воду порядка 10 миллионов особей различных пород.

- Дополнительный импульс этой работе придаст проект Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Внести свой вклад в восполнение водного биоразнообразия может каждый: с момента старта программы такое стремление уже выразили порядка ста предприятий и организаций, неравнодушных жителей, - уточнили в обладминистрации.

Добавим, что работа над сохранением рыбы в водоемах региона ведется с 2014 года. Мальки осетра весят всего 2-3 грамма, но у них высокий процент выживаемости в естественной среде.