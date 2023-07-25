В Волгоградской области начали цвести лотосы на озере

Пик цветения лотосов в пойме придется на август Фото: Эдуард Пальгунов

В Волго-Ахтубинской пойме начинается период цветения растений, к которым стремится большое число туристов. В Волгоградской области распускается лотос орехоносный. Традиционно цветение лотосов на озере приходится на вторую половину июля и длится до середины сентября. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облкомприроды.

- Пик цветения, как правило, приходится на середину августа, - отметили специалисты.

Растение с древних времен является символом чистоты, мудрости, любви и райской жизни. С ним связаны многие легенды и мифы.

В период цветения озеро с лотосами в Кировском сельском поселении является популярным местом среди волгоградцев и гостей региона. Для отдыхающих были обустроены 2 беседки и спуски к воде, открыт мобильный визит-центр, в котором можно получить информацию о природном объекте. Экологи проводят субботники, чтобы очистить территорию у озера.

Важно помнить, что лотос орехоносный занесен в Красную книгу Российской Федерации. Срывать растения нельзя, за это предусмотрен штраф.