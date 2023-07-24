Туристические компании в Волгограде освободят от уплаты налогов

Благодаря новому закону турпутевки станут доступнее по цене Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Туристические фирмы в Волгоградской области смогут продавать путевки без НДС. Соответствующий закон для внутреннего и внешнего туризма приняли в Государственной думе, как сообщает пресс-служба Волгоградской областной думы.

- Одним из ключевых вопросов является ценовая привлекательность туров для наших граждан, путешествия должны быть доступны для семей с разными доходами. Введение налоговой преференции будет работать на решение этой задачи, - отметила депутат Волгоградской областной Думы Надежда Кулешова.

Новые льготы будут действовать с 1 июля 2023 года по 30 июня 2027. Подобные меры поддержки, по словам депутатов, позволят снизить налоговую нагрузку на туроператоров, а значит, в дальнейшем уменьшит стоимость путевок внутри страны.

Напомним, что продвижению отечественного туризма и модернизации отраслевой инфраструктуры способствует нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».