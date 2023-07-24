В Волгограде 25 июля отключения электричества ждут 4 района

Свет во вторник частично отключат в четырех районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Выборочные отключения электричества ждут волгоградцев во вторник. Коммунальными страдальцами станут жители четырех районов Волгограда. Без света они останутся из-за планового ремонта электрооборудования. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг Волгоград», 25 июля электроснабжения временно не будет в Дзержинском, Ворошиловском, Советском и Кировском районах.

В Дзержинском районе без света с 9.00 до 17.00 останутся дома на ул. Кокова, ул. Прудовой, ул. Ракетчиков, ул. Степкина, ул. Дусева, ул. Троицкой, ул. Знаменской, ул. Календарной, ул. Ахтубинской, ул. Костровой, ул. Вьюжной, в пер. Знаменском.

В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. Чинарскую, 9-11, 36, 38, 69, ул. Ленинградскую, 147-173, 151а, 153а, 154-180, 156а, 162а, ул. Вяземскую, 58-84, 61-89, 63а, 70а, 70/1, 76/1, 71а, 81а.

В Советском районе с 10.30 до 15.00 электричество отрубят на ул. Геологической, 1/1, 1/2, 3, 4/1, 4/2, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14-18, 15г, ул. Юной, 1-9, 1/1, 1/2, 2-10, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, ул. Вольной, 1-17, 2-14, 2а, 7/1, 7/2, 15а, ул. Мостового, 2/2, 3-7, 4/1, 4/2, 6/1, 7, 8, в пер. Мостового, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9/2, 9/1, 9а/1, 9а/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15-23.

В Кировском районе коммунальные неудобства с 9.00 до 17.00 ожидают жителей ул. Клайпедской, 3-23, 4-16, ул. Композитора Гурилева, 2-44, 17а-19, 66, ул. Лейтенанта Лукина, 5-41.