Бастрыкин поручил завести уголовное дело после банкротства СНТ в Волгоградской области

Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело. Фото: Следственный комитет РФ.

Дачники из СНТ «Строитель» города Волжский Волгоградской области снова обратились к председателю Следственного комитета России. Они в очередной раз напомнили об обеспокоенности из-за банкротства садового некоммерческого товарищества. Местные власти навязывают им председателя, который не заинтересован в соблюдении их прав. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Зимой дачники уже обращались к Александру Бастрыкину, который поручил провести процессуальную проверку. Теперь волжане посчитали, что она затянулась.

- По мнению заявителей, следственными органами СК России по Волгоградской области решение о возбуждении уголовного дела не принимается длительное время, что нарушает их права и делает возможным совершение новых преступлений, - отметили в следкоме.

Сообщается, что Александру Бастрыкину предоставили доклад о проводимой проверке. Он поручил главе Следственного управления СКР по региону Василию Семенову завести уголовное дело и доложить о результатах его расследования. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате СК.