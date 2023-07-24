В Волжском двое суток ищут 35-летнего мужчину с карими глазами

Мужчину ищут два дня. Фото: Лиза Алерт.

В Волгоградской области вот уже двое суток ведутся поиски без вести пропавшего 35-летнего Александра Никольченко. Мужчина проживает в Волжском. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», волжанин ушел из дома 22 июля, никого не предупредив. Обеспокоенные родственники сразу же обратились в правоохранительные органы и к добровольцам. Волонтеры распространяют в соцсетях ориентировку на пропавшего человека.

Известно, что в день исчезновения Александр был одет в темно-синюю полосатую футболку, джинсовые шорты, на ногах - черные шлепанцы. С собой у него была спортивная сумка. У мужчины нормальное телосложение, рост около 185 сантиметров, глаза карие.

Сообщить информацию о возможном местонахождении мужчины необходимо по номерам 112 (экстренные службы) или 8-800-700-54-52 (Лиза Алерт).