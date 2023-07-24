В Волгоградской области на 11% вырос ввод нового жилья

Новые дома растут во всех районах. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

За половину 2023 года в Волгоградской области построили более 409 тысяч кв. метров жилья. По сравнению с тем же периодом 2022-го, объемы выросли на 11%. В целом до конца года по нацпроекту «Жилье и городская среда» планируют сдать в эксплуатацию 727 тысяч жилых «квадратов», сообщили в облстрое.

Нынешние показатели – это 57% от намеченного плана. По большей части делают его вовсе не крупные застройщики, а простые волгоградцы. На долю многоквартирных новостроек приходится 157,8 тысячи кв. метров жилья, на частный сектор 252 тысячи.

По данным облстроя, сейчас в Волгограде и области в стадии строительства 181 МКД на 1118 «квадратов». Разрешение на возведение еще 71 многоэтажки с начала года получили компании. Росту объемов строительства способствует участие в нацпроекте «Жильё и городская среда». По программе «Стимул» в новых микрорайонах Волгограда и Волжского за последние годы возвели четыре садика, 12 дорог, школу. В этом году появятся еще семь объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в областном центре.