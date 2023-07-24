Волгоградская область занимает 60 место по обеспеченности жителей

В Волгоградской области проживает небольшая доля среднего класса Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В регионах России по считали долю семей, которые относятся к среднему классу. Волгоградская область оказалась лишь на 60 месте. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на исследование «РИА Рейтинг», в регионе к среднему классу относятся 5,3% семей от их общего числа.

Годом ранее в Волгоградской области доля семей, относящихся к среднему классу, составляла 7,4%.

Наибольшее число обеспеченных семей проживает в Ямало-Ненецком автономном округе – 39,2% от общего количества. В Чукотском автономном округе 32,5% семей относятся к среднему классу, в Магаданской области – 31,9%, в Москве – 30%. Пятерку лидеров замкнула Сахалинская область – 28,7%. Среди регионов Южного федерального округа самое высокое место в списке занимает Астраханская область, где доля семей среднего класса составляет 9,2%.

А замыкают рейтинг Калмыкия, в которой доля обеспеченных семей равна 2,2%, Чечня – 1,7% и Ингушетия – 1,7%.

Стоит отметить, что не существует однозначного определения термина «средний класс». Принято считать, что эта прослойка населения находится между малоимущими и богатыми, с устойчивыми доходами, которые удовлетворяют широкий круг потребностей.