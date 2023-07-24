Под Волгоградом простятся с погибшим в спецоперации Владиславом Бодосовым

Вечная память! Фото: администрация Камышинского района.

Во вторник, 25 июля, жители села Верхняя Грязнуха Камышинского района проводят в последний путь земляка, павшего в ходе спецоперации на Украине. 39-летний военнослужащей Владислав Бодосов пал в бою 14 июля 2023 года. Он принимал участие в военных действиях с марта прошлого года, мужественно и самоотверженно выполнял свой воинский долг.

Известно, что Владислав родился и вырос в селе Верхняя Грязнуха. Он учился в местной школе, затем поступил в Волгоградский сельскохозяйственный институт. В 2017 году связал свою жизнь с военной службой. Служил в 137-м гвардейском парашютно-десантном Рязанском ордена Красной Звезды Кубанском казачьем полку.

У Владислава остались семья, маленькая дочь.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Камышинского района, в два часа дня на улице Заречной состоится митинг памяти, а затем прощание на сельском кладбище.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.