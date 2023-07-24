В Волгограде скончался Заслуженный врач РФ Алексей Петраевский Фото: Александр ГЛУЗ

В Волгограде не стало доктора медицинских наук, профессора Алексея Петраевского. Заслуженный врач России скончался на 75 году жизни после продолжительной болезни. Печальную новость сайту volgograd.kp.ru сообщили в Волгоградском государственном медицинском университете.

Алексе Петраевский скончался после продолжительной болезни. Фото: ВолгГМУ.

Алексей Петраевский в 1972 году окончил Волгоградский медицинский институт, после интернатуры начал работать врачом-офтальмологом в районной больнице города Инза Ульяновской области. в 1977 году вернулся в Волгоград, став младшим научным сотрудником офтальмологической группы Центральной научно-исследовательской лаборатории при кафедре офтальмологии мединститута. В вузе Алексей Петраевский также был старшим научным сотрудником, ассистентом, а в течение 28 лет - с 1992 по 2020 год - возглавлял кафедру офтальмологии ВолгГМУ.

Заслуженный врач России являлся автором свыше 200 научных работ, 17 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Он воспитал большое число специалистов, под его руководством были защищены 2 докторские и 10 кандидатских диссертаций.

Алексей Петраевский был главным внештатным специалистом-офтальмологом Волгоградской области, главным внештатным специалистом Южного Федерального округа, председателем Волгоградского отделения общества офтальмологов России, членом Правления общества офтальмологов России.

Коллеги запомнят Алексея Владимировича прекрасным врачом, который был способен решить любые задачи, чтобы помочь пациентам.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным, близким и коллегам Алексея Петраевского.