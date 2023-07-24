В Волгоградской области из-за погоды ввели оранжевый уровень опасности

В Волгограде июльская жара. Фото: Юлия Данильченко

В Волгоградской области с сегодняшнего дня и до 26 июля ввели оранжевый уровень опасности из-за погодных условий. В регионе ожидается 35-градусная жара. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Гидрометцентра России, в связи с этим жителей предупреждают о вероятности возникновений опасных ситуаций. Нужно сохранять осторожность.

Сегодня в некоторых районах пройдут грозы, ветер усилится до 20 метров в секунду. Ближе к ночи все стихнет. В ближайшие пару дней температура воздуха прогреется, будет настоящее пекло.

- В отдельных юго-восточных районах сохранится чрезвычайная пожароопасность, в южных и в центральных районах области, Волгограде и в отдельных северо-западных районах ожидается высокая пожароопасность, - добавили синоптики.