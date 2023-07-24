В Волгограде будут судить участников ОПГ за аферу на 326 млн рублей

Уголовное дело направили в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде ждет суд участников финансовой пирамиды, которые обманывали жителей разных городов страны. Потерпевшими были признаны 707 человек, аферисты причинили им материальный ущерб на общую сумму, превышающую 326 миллионов рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Следствие установило, что трое участников ОПГ обманывали людей с 2014 по май 2019 года.

- Обвиняемые вводили в заблуждение граждан относительно возможности получения дополнительных доходов путем передачи денег по договорам инвестиционных займов якобы в рамках деятельности финансово-инвестиционной компании, - отметили в прокуратуре.

После получения денег мошенники не платили проценты, не возвращали они и инвестиции жителей Волгоградской, Ивановской, Московской, Самарской, Саратовской, Ярославской областей. Вину 3 мошенника не признают. Прокурор Волгоградской области Денис Костенко утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело передали в Ворошиловский районный суд. Каждому из обвиняемых грозит до 10 лет колонии. Во время расследования было арестовано имущество на сумму свыше 10 миллионов рублей.