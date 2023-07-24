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НовостиОбщество24 июля 2023 10:07

В Волгограде восстановили обрушившуюся надпись на доме Павлова

Подрядчик защитил надпись от влаги
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Надписи вернули исторический вид

Надписи вернули исторический вид

Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Волгограде отреставрировали штукатурное покрытие мемориала «Памятный знак, посвященный обороне и восстановлению г. Сталинграда, у Дома Павлова». Об окончании восстановительных работ сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе мэрии города-героя.

Обрушившуюся табличку «Отстр(р)оим тебя родной Сталинград!» на фасаде дома №39 на улице Советской, более известного как Дом Павлова, подрядная организация не только восстановила, но и укрепила.

Особое внимание уделяется защите памятника от влаги и других неблагоприятных воздействий. Работы еще не закончены, на следующем этапе специалисты восстановят декоративное покрытие подножия памятника, выполненное из брекчии.