В Волгограде восстановили обрушившуюся надпись на доме Павлова

Надписи вернули исторический вид Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Волгограде отреставрировали штукатурное покрытие мемориала «Памятный знак, посвященный обороне и восстановлению г. Сталинграда, у Дома Павлова». Об окончании восстановительных работ сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе мэрии города-героя.

Обрушившуюся табличку «Отстр(р)оим тебя родной Сталинград!» на фасаде дома №39 на улице Советской, более известного как Дом Павлова, подрядная организация не только восстановила, но и укрепила.

Особое внимание уделяется защите памятника от влаги и других неблагоприятных воздействий. Работы еще не закончены, на следующем этапе специалисты восстановят декоративное покрытие подножия памятника, выполненное из брекчии.