В Волгограде возобновили дело на уходящего мусорного регоператора

Мусорного регоператора будут судить за нарушение антимонопольного законодательства Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде будут рассматривать дело, которое было возбуждено на ООО «Ситиматик-Волгоград». Правомерность подтвердил Двенадцатый арбитражный апелляционный суд. Регионального оператора по обращению с ТКО подозревают в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в УФАС России по Волгоградской области.

Поводом для возбуждения дела стало заявление комитета тарифного регулирования Волгоградской области, указавшего на нарушение закона при определении начальной максимальной цены контрактов во время аукционов на услуги по перевозке мусора в Волгоградской области. Из-за этого мог быть увеличен тариф на оказание услуг по обращению с ТКО для жителей и полигонов.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с позицией Волгоградского УФАС России о правомерности вынесения приказа от 30 ноября 2022 года о возбуждении дела. Его рассмотрение приостанавливалось до вступления решения суда в силу. Теперь дело снова возобновлено, его рассмотрение продолжится.

Напомним, в Волгоградской области меняется мусорный региональный оператор. ООО «Ситиматик-Волгоград» завершит работу до 1 августа. Он лишился статуса, не справившись со своими обязанностями, когда Волгоград и районы области стали заваливаться мусором. С начала года волгоградцы направили более 3,8 тысячи жалоб на огромные свалки во дворах. Губернатор Андрей Бочаров после личного объезда контейнерных площадок назвал ситуацию бардаком. С учетом представления прокуратуры экологический совет при областной думе начал процедуру лишения компании «Ситиматик-Волгоград» статуса регоператора. Решение вступило в силу с 14 июля. Уже 18 июля заключили контракт с новой компанией. Временный регоператор приступит к своим обязанностям со следующего месяца. При этом «Ситиматик-Волгоград» обратился в суд, чтобы вернуть себе статус регионального оператора.