В Волгограде на видео попало массовое ДТП со снесенными фургоном мужчинами

Фургон врезался в машину и людей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 23 июля, на камеры наружного видеонаблюдения попала массовая авария, которая произошла на улице 64-ой Армии в Кировском районе Волгограда. После столкновения трех машин на проезжей части несшийся фургон сбил еще двоих мужчин. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в два ночи у дома №147 столкнулись легковушки. Обошлось без пострадавших, но машины при этом сильно побило.

Пока участники аварии выясняли, кто же виноват, в машину и людей врезался несшийся фургон.

- Совершил наезд на стоящий автомобиль «Рено Логан» и 27-летнего мужчину, стоявшего на обочине. В результате ДТП 30-летний водитель автомобиля «Рено» и пешеход доставлены в медучреждение, - уточнили в полиции региона.