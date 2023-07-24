Бочаров сообщил о развитии экономики в Волгоградской области

Прибыль оказалась больше аналогичного периода прошлого года Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о росте макроэкономических показателей региона за последние полгода. Это касается роста доходов бюджета, инвестиций и объемов производства на фоне санкционного давления. Об этом глава региона сообщил на оперативном совещании сегодня, 24 июля.

- По итогам первого полугодия 2023 года социально-экономическое положение Волгоградской области стабильное, прогнозируемое, - подчеркнул в своем обращении Андрей Бочаров. - За 6 месяцев 2023 года, макроэкономические показатели Волгоградской области показывают прирост объемов и индекса производства в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности, розничной торговле, общественном питании и оказании других услуг населению.

Доходы бюджета Волгоградской области по итогам по итогам первого полугодия составили 89,9 миллиарда рублей, что на 9,1% больше аналогичного периода 2022 года. Налоговые и неналоговые доходы превысили 64,4 миллиарда - на 10,9% больше.

Исполнение по налогу на прибыль составило 113,5% от показателей 6 месяцев прошлого года. За первые четыре месяца 2023 года было зафиксировано практически удвоение объемов инвестиций в сравнении с подобным периодом прошлого года. Индекс составил 157,3%.

Губернатор Волгоградской области также поставил задачи стратегического развития, в рамках которого необходимо до 1 ноября текущего года завершить и представить итоги детальной проработки масштабных отраслевых проектов развития и закончить реализацию запланированных планов до конца года. В число задач также входит завершение разработки и концепции развития Волгограда на 10 лет, сделать это нужно до 15 октября.