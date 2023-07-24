На трассе в Волгоградской области в массовом ДТП пострадали 6 человек

Фото: ГБУЗ "КССМП"

На трассе Р-22 Волгоградской области произошла массовая авария. На 758 километре федеральной магистрали столкнулись 3 автомобиля. Травмы получили 6 человек, из них госпитализация потребовалась четверым. Об сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на службу скорой медицинской помощи Волгоградской области.

Происшествие случилось вечером 23 июля в Михайловском районе, а не в понедельник утром и не в Иловлинском районе, как сообщили ряд СМИ. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, в 18.50 24-летний водитель «Лады Гранта» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем BMW. А двигавшийся позади «Лады» 26-летний водитель Kia Spectra при обгоне по касательной врезался в отечественную легковушку и вылетел в кювет.

Были госпитализированы 26-летний водитель и 34-летний пассажир Kia, а также 21-летний пассажир и 24-летний водитель «Лады».