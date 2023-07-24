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НовостиПроисшествия24 июля 2023 8:25

Избил бревном и утопил в Ахтубе: волгоградец убил сожителя экс-супруги

44-летнего волгоградца на отдыхе убил экс-супруг возлюбленной
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Трое отдыхали в пойме, когда разгорелся конфликт.

Трое отдыхали в пойме, когда разгорелся конфликт.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Следователи СКР возбудили уголовное дело об убийстве 44-летнего волгоградца, тело которого обнаружили 21 июля 2023 года неподалеку от базы отдыха в поселке Куйбышев на берегу реки Ахтуба. Мужчину избил бревном и утопил бывший муж его сожительницы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

- Фигурант задержан, в ходе допроса он дал признательные показания, - рассказали в следственном управлении.

По ранам на теле погибшего в Среднеахтубинском районе следователи сразу поняли, что смерть мужчины явно была насильственной. Вскоре на берегу неподалеку нашли его паспорт, так удалось установить личность. После при помощи криминалистов вышли и на убийцу.

По версии следствия, 18 июля на берегу Ахтубы отдыхали трое: 44-летний волгоградец вместе со своей сожительницей и ее 54-летним бывшим мужем. Мужчины поругались. Дошло до драки. Экс-супруг несколько раз ударил бревном соперника по голове, а после утопил.

Следователи будут ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.