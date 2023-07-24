Под Волгоградом простятся с погибшим в СВО Александром Грибановым

Вечная память! Фото: администрация Камышинского района.

В Волгоградской области 25 июля простятся с погибшим в ходе СВО на Украине сержантом Александром Грибановым. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышинского района, прощание состоится 25 июля в селе Антиповка, где родился и вырос военнослужащий.

Александр сразу после окончания 11 класса пошел на срочную службу, а затем решил связать свою жизнь с армией. Он с детства любил спорт, был очень ответственным, хорошо учился. Когда началась спецоперация, он сразу же оказался на передовой. Был награжден медалью Суворова за храбрость.

- Жители Камышинского района гордятся мужественным земляком - и всегда будут помнить о нём как о человеке и герое Отечества. Вместе с родственниками мы скорбим об Александре и глубоко соболезнуем им. Сил близким людям, чтобы пережить это ни с чем несравнимое горе, - выразили слова сочувствия в администрации.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Александра и всех погибших в СВО.