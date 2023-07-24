Генерал Бастрыкин поручил доложить о деле блогерши, «трогавшей» грудь Родины-матери

Александр Бастрыкин возьмет на контроль дело самарской блогерши Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Волгоградского СУ СК России Василию Семенову доложить о процессе уголовного дела самарской блогерши, «трогавшей» на видео грудь статуи Родины-матери. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

- В социальных сетях распространено видео, на котором девушка осуществляла противоправные действия в местах захоронения на объекте культурного наследия - Мамаевом кургане, - говорится в сообщении СК России.

Следственные органы СК России по Волгоградской области ходатайствуют о передаче уголовного дела из органов полиции в свое производство. Напомним, что накануне в соцсетях разгорелся скандал из-за эпатажного поступка самарской блогерши Алены Агафоновой. На видео девушка сняла на видео определенную область монумента, до которой якобы дотрагивается пальцем, при этом она произносила странные звуки и после выходки легла на газоне на братской могиле, где захоронены сотни солдат.

На Алену Агафонову возбудили уголовное дело, позже девушка в соцсетях извинилась за свое поведение, написав пост-раскаяние.