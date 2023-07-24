В Волжском лихач на «Шевроле» сбил двух 12-летних школьниц

Девочку доставили в больницу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волжском под колеса иномарки попали две 12-летние школьницы. Девочек сбил водитель «Шевроле Круза». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла 23 июля около девяти вечера на улице Карбышева. 41-летний водитель мчался по проезжей части. У дома №127 несовершеннолетние вышли на дорогу.

- Пешеходы переходили проезжую часть дороги по нерегулированному пешеходному переходу. В результате ДТП одной девочке оказана помощь на месте, вторая доставлена в больницу, - уточнили в полиции региона.

Добавим, что за минувшие сутки на трассах региона произошло 13 аварий с пострадавшими. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения.