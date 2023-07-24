В Волгограде умер известный видеооператор Петр Лукашин

Петр Лукашин был очень талантливым человеком. Фото: Алексей Волхонский.

24 июля стало известно о скоропостижной смерти 61-летнего известного видеооператора из Волгограда Петра Лукашина. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на коллег, жизнь этого талантливого человека оборвалась из-за проблем со здоровьем. Его сердце перестало биться этим утром. О невосполнимой потере рассказали те, кто много лет проработал с Петром Лукашиным в различных СМИ.

Все отзываются о нем, как о талантливом человеке. Он был настоящим профессионалом своего дела, очень любил работу и тепло относился к коллегам. С редким мастерством передавал самые глубокие переживания героев. У Петра Лукашина много друзей среди волгоградских журналистов. Со всеми он был в добрых приятельских отношениях.

Редакция «КП-Волгоград» выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Петра Лукашина.