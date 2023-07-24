Волгоградка за 50 тыс. рублей записала 3 мигрантов в отцы своих детей

Жительница Волгоградской области записала трех иностранцев в отцы своих детей Фото: Олег ЗОЛОТО

За 50 тысяч рублей 26-летняя жительница Волгоградской области записала трех иностранцев в отцы своих детей, чтобы те смогли быстро, но незаконно получить вид на жительство в России. В двух загсах составили фиктивные записи об установлении отцовства, но на женщину и 40-летнюю «сваху», которая была посредником сделки с мигрантами, вышли сотрудники органов госбезопасности, сообщили в УФСБ по Волгоградской области.

- Пресечена противоправная деятельность жителей региона, причастных к организации незаконной миграции, - рассказали в ведомстве.

На женщин возбудили уголовное дело, идет следствие. Не исключено, что это не единичный случай.