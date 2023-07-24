Роспотребнадзор рассказал волгоградкам о пользе минтая при похудении Фото: Олег УКЛАДОВ

24 июля Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградской области о пользе минтая. Это очень популярная рыба из семейства тресковых, которая продается в каждом магазине по доступной цене. К тому же, минтай очень полезен и отлично подходит для диеты. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в ста граммах продукта содержится всего 72 ккал. Употребление блюд из минтая поможет сохранить прекрасную форму и похудеть.

В минтае масса полезных витаминов группы В, В12, В3, а также йод, кобальт, хром, селен, фтор, калий, кальций и другие.

- Кроме того, в минтае содержатся полиненасыщенные жирные кислоты: омега-3, играющие важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний; омега-6, полезные при невралгии, воспалениях, заболеваниях суставов и повышенном давлении; и мононенасыщенная жирная кислота омега-9 (олеиновая кислота), стабилизирующая уровень сахара в крови, - уточили эксперты.

Минтай можно готовить любыми способами, это крайне полезный продукт, который необходимо включить в свой рацион.