24 июля три района Волгограда останутся без света

В Волгограде запланированы работы на электросетях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новая рабочая неделя для некоторых волгоградцев начнется с неудобств: в понедельник, 24 июля в городе продолжатся отключения света, необходимые энергетикам для проведения профилактических и ремонтных работ. Для того, чтобы это не стало неприятным сюрпризом, компания «Россети Юг – Волгоградэнерго» предупредила жителей о предстоящих плановых отключениях. На этот раз они затронут три района Волгограда и в большинстве случаев займут весь рабочий день. Жителям стоит заранее зарядить все гаджеты и позаботиться о том, чтобы продукты в холодильнике не испортились.

Где в Волгограде отключат свет 24 июля 2023 года

В Советском районе с 9.30 до полудня света на будет на улице Каганова. Более продолжительные отключения - практически на весь рабочий - день ждут жителей по следующим адресам:

ул. Докторская, 105-111, 109а, 104-118, 112а,

ул. Сталеварная, 103-111, 102-116, 102а,

ул. Савеловская, 111, 102, 102а, 102б,

ул. Крепильная, 103-111,

ул. Монтерская , 124-132, 103-109, 106-108,

ул. Некрасова, 103-113, 110,

ул. Шахтерская, 102, 109.

Здесь свет отключат в 9 часов утра и вернут в 17.00.

В это же время неудобства ждут и многих жителей Дзержинского района. С 9.00 до 17.00 энергетики пообещали обесточить сотни домов на западе Волгограда. Будут сидеть без света:

ул. Фонтанная, 1-25, 2-32,

ул. Ангарская, 60-90,

ул. Ученическая, д.5-21, 18-32,

ул. Паникахи Михаила, 11-31,

ул. Маркина, 9-15, 10-16,

ул. Черняховского, 15, 16,

ул. Семигорская, 2а-20,

ул. Узбекская, 1-17, 2-26,

ул. Задонская, 2-20, 1-17,

ул. Большая, 80, 82, 84,

ул. Севская, 2-20, 1-19,

ул. Донбасская, 2-16, 1-17.

ул. Братьев Толмачевых, 2-14, 16, 18, 20, 1-23,

ул. Полковника Батюка, 2, 2а, 2г, 4-26, 1-25,

ул. Генерала Гурова, 4-28,

ул. Колесникова, 4-20, 1-23,

ул. Щаденко, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 3-15,

ул. Хорошева, 13-19.

С 9 до 14 не будет электричества на улице Новорядской (в домах 60-66, 41-45) и на улице Больничной в домах №31 и 34.

В Тракторозаводском районе к отключениям электроэнергии придется подготовиться жителям всего одной улицы. На Костычева, 65-95 и 66-96 света не будет с 9.00 до 17.00.

Энергетики приносят жителя извинения за неудобства. Если электрикам удастся уложиться в более короткое время, свет могут вернуть раньше.