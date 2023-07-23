Под Волгоградом рабочий выпрыгнул из едущего катка и покалечился

Мужчина в больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области 56-летний рабочий покалечился во время ремонта дороги. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту проводится проверка. Инцидент случился 22 июля в Камышине. Пострадавший работал в коммерческой организации, которая осуществляет ремонт дороги на улице Каховской.

- Во время перерыва мужчина по своей инициативе залез в кабину припаркованного под уклон катка, который стоял на электрическом стояночном тормозе, ключи находились в замке зажигания. В какой-то момент каток покатился, мужчина испугался и выпрыгнул из кабины, - уточнили в следкоме региона.

В итоге рабочий получил различные травмы, сейчас он в больнице, врачи оказывают необходимую помощь, а областной СК организовал проверку.