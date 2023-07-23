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НовостиПроисшествия23 июля 2023 10:26

В Волгограде 28-летний мотоциклист разбился насмерть на проспекте Жукова

Погибший врезался в столб
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчина скончался на месте аварии.

Мужчина скончался на месте аварии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 23 июля, в Дзержинском районе Волгограда произошло смертельное ДТП, в котором погиб 28-летний мотоциклист. Страшная авария произошла на проспекте Жукова напротив дома №5. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в полночь молодой водитель ехал по проезжей части и на полной скорости врезался в световую опору.

Волгоградец получил серьезные увечья. Пока ехала скорая, которую вызвали проезжавшие мимо автомобилисты, молодой человек скончался. Приехавшие врачи констатировали смерть.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения.