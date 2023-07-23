В Волгоградской области ожидается 35-градусная жара

В Волгограде ожидается пекло. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В конце июля жителей Волгоградской области ожидает 35-градусное пекло. Жара начнется в середине последней июльской рабочей недели. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, в понедельник в отдельных районах пройдут небольшие осадки, даже обещают грозы. Ветер усилится максимум до 11 метров в секунду. Ночью будет +16...+21, днем +25...+30, местами +30...+33 градуса тепла.

Во вторник, 25 июля, дождей не будет, но ветер и пекло никуда не денутся. Температура воздуха ночью +16...+21, днем +28...+33 градуса. А вот невыносимая жара ожидается уже в эту среду, 26 июля. Синоптики обещают до 36 градусов жары, ночью же будет +23. Ветер стихнет, осадков не предвидится.