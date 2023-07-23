В Волгограде 69-летний пенсионер перечислил мошенникам 1,7 млн рублей

Жителей региона предупреждают о телефонных мошенниках Фото: Александр ПАНОВ

69-летний житель Красноармейского района Волгограда перечислил телефонным аферистам 1,7 млн рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, пенсионеру позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка. Схему преступник использовал известную - напугал мужчину, что на него якобы пытаются оформить кредит и необходимо перевести средства на «безопасный счет». Потерпевший поверил и остался без всех свих сбережений.

Полиция предупреждает о телефонных мошенниках:

- Помните: сотрудники банковских организаций никогда телефонном режиме не просят совершать каких - либо финансовых операций. Если вам поступил подобный звонок - это мошенники. Незамедлительно прервите разговор и сообщите о данном факте в полицию, - уточнили в региональном главке МВД.