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НовостиПроисшествия23 июля 2023 8:24

Под Волгоградом 11-летний велосипедист врезался в ВАЗ

Мальчик получил травмы и попал в больницу
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Подростки попали в больницу.

Подростки попали в больницу.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 22 июля, 11-летний житель Иловайского района попал в больницу с травмами, полученными в результате аварии. Юный велосипедист сам угодил под транспортное средство. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, во второй половине дня школьник катался на по районному поселку.

- На пересечении улиц Лямина и 9-го Января при повороте налево совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-212140», - уточнили в полиции региона.

После этого велосипедисту потребовалась госпитализация, ему оказали необходимую медицинскую помощь. Добавим, что ночью 22 июля 17-летний подросток из Михайловки перевернулся на мопеде «Альфа Турист», его также доставили в больницу.