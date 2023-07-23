Под Волгоградом 11-летний велосипедист врезался в ВАЗ

Подростки попали в больницу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 22 июля, 11-летний житель Иловайского района попал в больницу с травмами, полученными в результате аварии. Юный велосипедист сам угодил под транспортное средство. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, во второй половине дня школьник катался на по районному поселку.

- На пересечении улиц Лямина и 9-го Января при повороте налево совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-212140», - уточнили в полиции региона.

После этого велосипедисту потребовалась госпитализация, ему оказали необходимую медицинскую помощь. Добавим, что ночью 22 июля 17-летний подросток из Михайловки перевернулся на мопеде «Альфа Турист», его также доставили в больницу.