Волгоградцев предупреждают о геомагнитном скачке с 23 июля

В Волгограде наступила жара. Фото: Юлия Данильченко

В Волгоградской области ожидается геомагнитный скачок с 23 июля и в течение последующих нескольких дней. В начале последней рабочей недели июля метеозависимые жители региона могут чувствовать общее недомогание. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прогноз Гисметео, в воскресенье колебания будут слабыми, но на протяжении всего дня.

В понедельник, 24 июля, с раннего утра и до самого вечера также ожидаются небольшие возмущения. Однако учитывая сухую и очень жаркую погоду, в температура воздуха прогреется выше тридцати градусов, состояние здоровья может ухудшиться. Лучше пить больше воды и долго не ходить под открытым солнцем без головного убора. 25 июля магнитные колебания тоже будут несущественными, но стабильными в течение суток.