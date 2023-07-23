В Волгограде мужчина зверски зарезал родных отца и брата

СК проводит расследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одной из квартир дома №6 на улице Тулака в Советском районе Волгограда в ночь на 23 июля нашли тела 62-летнего мужчины и его 36-летнего сына. У них были множественные ножевые ранения. Родственники умерли от сильной кровопотери и смертельных травм. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, в зверском убийстве подозревают 38-летнего волгоградца, который приходится умершим сыном и братом соответственно.

- Фигурант, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал с ножом на своего отца и брата, с которыми совместно проживал, причинив родственниками смертельные ранения, - уточнили в региональном следкоме.

Мужчину задержали. В настоящий момент на месте работают следователи-криминалисты. Выясняются обстоятельства кровавой расправы. Фигуранта намерены взять под стражу на время расследования.