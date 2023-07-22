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НовостиПроисшествия22 июля 2023 14:47

В Волгограде потушили пожар на парковке ТРК «Парк-Хаус»

Загорелась трава на площади 50 квадратных метров
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Возгорание быстро ликвидировали.

Возгорание быстро ликвидировали.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Вечером в субботу, 22 июля, в Дзержинском районе Волгограда вспыхнул пожар на парковке ТРК «Парк-Хаус». Дымом заволокло всю округу. К счастью, ничего страшного не произошло, хотя посетители торгового центра и надышались гарью. У входа в здание загорелась трава, пожар оперативно потушили, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главном управлении МЧС по Волгоградской области.

- Загорелась трава на площади 50 квадратных метров. Пожарные расчеты уже ликвидировали возгорание, - рассказали в региональном МЧС.

От чего могла заполыхать трава у ТРК, еще предстоит выяснить. Причина пожара устанавливается. Не исключено, что дело было в неосторожном курильщике.