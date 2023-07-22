В Волгограде нейрохирурги спасли женщину с разрывом аневризмы в мозге

Женщине спасли жизнь. Фото: АВО

60-летнюю женщину из Палласовского района в волгоградскую областную больницу №1 привели невыносимая головная боль, головокружение и тошнота. Медики диагностировали у нее артериальную аневризму – разорвалась истонченная стенка артерии головного мозга, что привело к кровоизлиянию. Такие случаи чреваты летальным исходом, поэтому врачи решили срочно оперировать. Своевременное хирургическое вмешательство спасло пациентке жизнь, сообщили в облздраве.

Бригада классных специалистов ВОКБ №1 провела высокотехнологическую операцию. В ходе микрохирургического клипирования аневризмы врачи отсекли патологически измененный участок артерии от общего кровотока. Риск повторного разрыва и кровотечения сошел на нет. Пациентка уже чувствует себя хорошо. Медики дают ей благоприятный прогноз.