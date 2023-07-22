Запрет посещения лесов в Волгоградской области продлен до 12 августа

Лес пока под запретом. Фото: облкомприроды

В Волгоградской области запрет на посещение лесов из-за чрезвычайной и высокой пожарной опасности продлили до 12 августа 2023 года. До этого ограничения входа и въезда в лесные массивы действовали до 22 июля, сообщили в облкомприроды.

- К административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах привлечены 70 человек, - рассказали в природоохранном ведомстве.

Напомним, с 5 июля в Волгоградской области действует особый противопожарный режим. С 11 июня ограничили и доступ в леса, чтобы сберечь их от пожаров, причиной которых чаще всего становятся неосторожные действия человека. Следят за безопасностью и соблюдением режима лесники и казаки, госинспекторы Облкомприроды, сотрудники МЧС, полиции и природных парков. Скорее всего, продлевать запрет на посещение лесов будут еще не раз.