В Волгоградской области введен оранжевый уровень опасности из-за погоды

Будет жарко, но терпимо. Фото: Иван ВИСЛОВ

Оранжевый уровень опасности из-за погоды введен в Волгоградской области до полудня 24 июля 2023 года. В регионе сохранится чрезвычайная и высокая пожароопасность, жара и грозы, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.

23 июля 2023 года в Волгоградской области днем пройдут кратковременные дожди и грозы, порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Ночью температура упадет до +16...+21 градуса, при прояснении местами похолодает до +11. Днем в регионе от 23 до 28 градусов, местами будет жарить до +33.

В Волгограде ночью 23 июля также прогнозируют дождь и грозу, днем обойдется без существенных осадков. воздух прогреется до 17...+19º, днем столбики термометров покажут +29...+31º. Перепад температур в воскресенье составит от 18 градусов ночью до плюс 32 днем.

В начале следующей недели в Волгограде и области снова ожидаются ночные дожди и грозы. Местами в понедельник, 24 июня, установится 35-градусная жара, в областной столице днем воздух прогреется от 29 до 31 градуса.