На выборах в городах Волгоградской области задействуют КОИБы

Умные машины пока есть не на всех УИК. Фото: Иван МАКЕЕВ

Использовать умные машины при подсчете голосов на местных выборах в сентябре 2023 года Избирательная комиссия Волгоградской области решила в трех самых крупных городах региона. КОИБы или комплексы обработки избирательных бюллетеней избиратели увидят в Волгограде, Волжском и Камышине. Такое решение приняли на очередном заседании, сообщили в ИКВО.

- Соответствующее изменение внесено в Регламент перевода ГАС «Выборы» в режим подготовки, - рассказали в облизбиркоме.

На тех избирательных участках Волгоградской области, где КОИБов нет, УИК будут делать протоколы по итогам голосования с QR-кодом. Их перечень сформируют за 20 дней до единого дня голосования 2023. Пока же в соответствии с изменениями в законодательстве уточняют списки избирателей.