Под Волгоградом полицейские спасли от гибели раненую лошадь

Лошадь спасли и нашли ее хозяина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Краснослободска поблагодарила полицейских Среднеахтубинского района за спасение раненой и изможденной бесхозной лошади, которая прибилась к ее двору 12 июля, отзывчивость и неравнодушие. Обращение она отправила на имя начальника главка МВД, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как помочь оказавшемуся у ее дома раненому коню, волгоградка понятия не имела, поэтому сразу обратилась к стражам порядка. Оперативный дежурный и участковый оперативно обзвонили местных коневодов, но у тех все подопечные были на месте. После позвонили в конный клуб. Приехавшие руководитель и ветеринар забрали лошадь в свой клуб и оказали медицинскую помощь.

Владельца лошади в итоге все же нашли. Хозяин заявил, что та была на вольном выпасе и, скорее всего, заблудилась. Травмы животное получило, скитаясь несколько дней по Волго-Ахтубинской пойме.