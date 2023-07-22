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НовостиОбщество22 июля 2023 10:22

Тысячи волгоградцев пришли на гастрономический «Волга-Дон Агро Фест»

Фестиваль еды и вина прошел на «Волгоград Арене»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградцы оценили вкусы родного края. Фото: облдума

Волгоградцы оценили вкусы родного края. Фото: облдума

Тысячи волгоградцев в субботу, 22 июля, решили провести день на масштабном гастрономическом и культурном фестивале «Волга-Дон Агро Фест» на «Волгоград Арене». Почти полсотни предприятий и фермеров из разных уголков региона представили более 500 наименований своей продукции, которую можно было не только купить, но и продегустировать, сообщили в администрации Волгоградской области.

Волгоградцы могли попробовать сыры и вино на фестивале «Волга-Дон Вин Фест». Были и быковские арбузы, и фруктовые чипсы, копчености и колбасы, мед и чай, ягоды и фрукты, выпечка и деликатесы. Волгоградцы оценили вкусы родного края. Многие смогли открыть для себя новые блюда и прибрести любимые яства.

Развлекали гостей на ярмарке творческие коллективы. Здесь же рассказывали о туристических местах региона. На стендах районов области блюда обменивали на купоны, выручка с которых пойдет на поддержку участников СВО.